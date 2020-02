Lazio-Verona e i diffidati di Inzaghi: sei giocatori a rischio squalifica

ROMA - Dopo la grande prestazione con la Spal, la Lazio è già pronta per il recupero contro il Verona (domani alle 20.45 allo stadio Olimpico), che potrebbe regalare a Inzaghi il sorpasso sull'Inter e il secondo posto in classifica a soli due punti dalla Juve capolista. Tra le tante note positive, la gara di domenica ha avuto una sola sfumatura negativa, ovvero l'ammonizione di Milinkovic, che si unisce alla già numerosa lista diffidati insieme ad Acerbi, Cataldi, Immobile, Felipe e Radu.

Lazio-Inter domenica 16 febbraio

Inzaghi quindi dovrà tener conto anche di questa variabile, vista anche l'importanza dei prossimi impegni contro Parma e Inter. Proprio quest'ultimo sarà uno scontro fondamentale per la lotta scudetto, in cui Inzaghi avrà bisogno della sua formazione migliore. Se si escludono Cataldi e Felipe (entrambi infortunati), i 4 in lista diffidati sono giocatori titolari.

Lazio-Verona, la probabile formazione di Inzaghi