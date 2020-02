Lazio, la gioia di Caicedo e Luis Alberto: "Non pensiamo solo alla Champions..."

PARMA - Un gol pesante, pesantissimo quello di Felipe Caicedo contro il Parma. Un tiro da tre punti, la Lazio esulta e sale ancora più in alto in classifica. L’attaccante biancoceleste, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha commentato la serata del Tardini: “Oggi la vittoria vale sei punti, il Parma è molto forte e ci mette sempre in difficoltà. Abbiamo offerto la giusta prestazione e siamo molto contenti. Si scendeva in campo dopo pochi giorni da una gara molto dispendiosa”. L’ecuadoriano guarda avanti: “I tifosi al nostro fianco sono stati fondamentali. Senza di loro sarebbe stato difficile. Dobbiamo recuperare bene perché ci aspettano partite importanti, dobbiamo andare avanti così per affrontare al meglio l'Inter davanti ai nostri tifosi. Siamo in obbligo di crederci fino in fondo: la Juventus ha perso, noi dobbiamo continuare a ragionare gara dopo gara. Siamo la Lazio, una squadra tra le più forti d'Italia e con la miglior tifoseria della nazione. Dobbiamo andare avanti così, quando mancheranno poche giornate alla fine vedremo".

Luis Alberto sogna

Luis Alberto è la luce della Lazio. Altra grande prestazione del numero dieci biancoceleste, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato dopo la vittoria: "Non possiamo parlare solo di Champions quando siamo a meno uno dalla Juve. La classifica dice che siamo secondi, dobbiamo aspettare l'Inter, ma questa squadra è consapevole di quello che sta facendo. Siamo lì, non siamo stupidi, lottiamo sino alla fine. È vero che la Juve è altamente favorita, ma noi con umiltà dobbiamo cercare almeno di dare fastidio".