Lazio-Inter, pienone all'Olimpico: presenza record e tanti show

ROMA - Una Lazio da record merita uno stadio da record: è tutto pronto per la partita contro l’Inter che vale tantissimo. L’Olimpico sarà stracolmo: 37mila biglietti venduti, di cui diecimila interisti. In più vanno aggiunti i 21.600 abbonati biancocelesti. Ieri sera si contavano 58.600 spettatori, ma il dato cresce ancora. C’è tempo sino a stasera per comprare gli ultimi biglietti disponibili solo in Tribuna Monte Mario. Si può battere il record di presenze del match contro la Juventus di dicembre, quando si toccarono quasi 60mila spettatori.

Una serata da non perdere

Prima del fischio d’inizio tante iniziative all’Olimpico. Il museo itinerante della Lazio, ricco dei 16 trofei e delle maglie più amate, farà tappa in Tribuna Tevere. Il cantante Briga, tifoso dei colori biancocelesti, si esibirà a ridosso della sfida. E ancora: show cooking a cura degli chef Antonello Colonna e Giuseppe Di Iorio che prepareranno Amatriciana e cacio e pepe. Il pastry chef Vincenzo Donnarumma, campione del mondo jr di pasticceria, presenterà una caprese glassata al momento con cioccolata. Divertimento, prima di tutto. Senza dimenticare la parata di vip in tribuna: da Paolo Bonolis a Pino Insegno, passando per Tommaso Paradiso, Federico Moccia e tanti ex calciatori.