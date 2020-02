ROMA - Sempre a seguire la sua Lazio, Anna Falchi. L’attrice ed ex modella era all’Olimpico nel match vinto dai ragazzi di Inzaghi contro l’Inter. E a fine partita, dopo l’apoteosi biancoceleste, ecco lo scatto hot e la didascalia: “Non voglio smettere di sognare”. La Falchi, in intimo, coccola la sciarpa della Lazio, oggetto ormai protagonista in tantissimi scatti. I tifosi, scatenati, commentano: "Sogniamo insieme". Con questa squadra si può.

Anna Falchi tifosa sexy della Lazio