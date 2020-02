Lazio, Milinkovic: "Juve, noi ci siamo e vogliamo lottare. Questa è una famiglia"

ROMA - La Lazio seconda in Serie A, l’Inter è battuta in rimonta: il sogno scudetto è vivo. L’uomo decisivo, quello che ha firmato il 2-1 finale, è stato Sergej Milinkovic-Savic. Il numero 21 biancoceleste, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato felice nel post partita: “Non conta solo mia firma, ma tutti gli altri. Siamo una squadra, una famiglia e si vede sul campo. Speriamo di rimanere su questa strada. Abbiamo avuto tante occasioni. Nello spogliatoio ci siamo detti che questa doveva essere la nostra partita. Siamo rientrati in campo con questo spirito. Lo scudetto non è un obbligo, la Champions League sì. Pensiamo partita dopo partita, poi vedremo. Un messaggio alla Juventus? Devono sapere che siamo lì e non molliamo".

