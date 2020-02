Lazio, Inzaghi: "Acerbi? Precauzione, mancano 13 partite. Bravo Vavro"

GENOVA - Continua a vincere la Lazio, non si ferma nemmeno davanti al Genoa. Tredici partite restanti, tutte finali. Al Ferraris grande prestazione del gruppo e l'obiettivo vittoria ancora una volta centrato. Nel post partita, Simone Inzaghi ai microfoni di Dazn ha parlato della sfida: "Lo sapevamo già, qui le partite non sono mai semplici, ma abbiamo fatto un’ottima gara contro una squadra in salute. In alcune occasioni però, dovevamo essere più lucidi. Dopo il rigore finale c’è stata un po’ di sofferenza, quei cinque minuti non finivano più. Sulla vittoria della Lazio però, credo non ci sia nulla da dire”.

Inzaghi dopo Genova

Il tecnico biancoceleste ha voluto ringraziare i giocatori: “Bravi tutti, ottima partita di Cataldi, Marusic e Vavro. Denis è un bravo ragazzo che viene da un altro campionato, si sta adattando e inserendo nei migliori dei modi. Ha davanti Acerbi che non salta mai un allenamento, oggi invece è rimasto fuori e lui si è fatto trovare pronto”. Poi sulle condizioni proprio di Acerbi: “Ha accusato un problemino giovedì durante l'allenamento, è stato a riposo venerdì e sabato, sembrava potesse giocare poi sul finire del riscaldamento il muscolo del polpaccio era affaticato. Avrebbe voluto scendere in campo, ma abbiamo preferito non correre rischi. Mancano tredici partite, il campionato è ancora lungo. Ora torneremo a Roma e farà gli accertamenti del caso”. Battuta finale su Cataldi: “Gli ho fatto i complimenti per il gol e gli ho detto di tenere la posizione. Al compleanno di Immobile mi ha imitato benissimo e l’ho conosciuto in una versione che non conoscevo, mentre i ragazzi lo sapevano già”.