Luis Alberto, gol e assist: numeri record per il mago della Lazio

ROMA - È il David Copperfield della Lazio, Luis Alberto. Un mago con il pallone: la sfera ora c’è, adesso non più. È già dall’altra parte del campo sui piedi di Lazzari, o in avanti per l’inserimento di Immobile e Correa, oppure in porta. Come contro il Bologna: destro dal limite che finisce in rete. E i biancocelesti volano per davvero in testa alla Serie A, non è un’illusione.

Lazio, ecco il primo posto: Bologna battuto 2-0

I numeri magici

Luis Alberto contro il Bologna ha fatto un gol e servito un assist. E pensare che non era nemmeno al meglio per via di un dolore all’inguine. Un’ora di partita per lasciare il segno, poi Inzaghi lo ha preservato in vista delle prossime finali che ci saranno da qui sino a maggio. Da quando è alla Lazio, in ben 7 partite, ha realizzato un gol e un assist. Meglio di lui, nemmeno a dirlo, solo Ciro Immobile. Ma il mago spagnolo è sempre più leader dei passaggi vincenti in Serie A: 12. Nei top 5 campionati europei De Bruyne è il leader (16), poi Di Maria, Müller e Sancho a quota 14. Vuole raggiungerli, migliorarsi ancora. E contro i rossoblù è risultato il migliore anche per quanto riguarda i passaggi offensivi: 11/15 andati in porto.

Situazione da monitorare

Dicevamo dell’infortunio. Inzaghi nel post conferenza ha spiegato cauto: “Luis ha avuto in problema all’adduttore, vedremo nei prossimi giorni”. Il fastidio muscolare non dovrebbe comunque preoccupare. Domani pomeriggio la ripresa, lo spagnolo vuole esserci. Verrà gestito dallo staff, spesso è accaduto in stagione. È un diamante da proteggere e preservare, il dieci della Lazio. Con le sue giocate si sogna sempre più in grande.