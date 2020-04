Lazio, Proto: “Se la Serie A non riparte, dirò addio al calcio giocato”

ROMA - È pronto ad alzare bandiera bianca, Silvio Proto. Il secondo portiere della Lazio, ai microfoni di Sudpresse, ha ammesso: “Alla mia età non riesco ad immaginare di tornare ad un livello sufficiente dopo quattro mesi di riposo”. Il belga, 36 anni (37 a fine maggio), parla in riferimento alla sospensione degli allenamenti per l’emergenza Coronavirus. “Non è un problema di condizioni fisiche, ma non mi sono mai fermato per sei settimane. Ho perso molta forza nelle gambe”. Una visione molto negativa della situazione, anche perché gli allenamenti potrebbero riprendere ad inizio maggio, quando saranno passati due mesi dall’ultima seduta con la Lazio. Proto ha ancora un altro anno di contratto con i biancocelesti, l’attuale accordo è infatti in scadenza a giugno del 2021. Sta ragionando sul futuro, ha nostalgia di tornare in patria con la famiglia. Chissà se questo stop lo abbia fatto ragione sul momento di appendere i guanti al chiodo. Quest’anno per lui 3 partite stagionali: due in Europa League e una in Coppa Italia.