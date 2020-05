Correa: “In futuro mi vedo in Premier, ma ora penso alla Lazio”

ROMA - È ancora da solo, Joaquin Correa. L’argentino della Lazio ha trascorso tutta questa quarantena in solitaria. Allenamenti, serie tv e videochiamate con la sua Desiré, rimasta in Spagna, e con la famiglia. Su Instagram, in una diretta condivisa con un suo amico, si è un po’ raccontato: “Il giocatore migliore nel mio ruolo è Neymar. Mi piacerebbe giocare in Premier League. Ora penso alla Lazio, ma mi piace anche il campionato inglese. La quarantena? Ho imparato a stare bene. Può capitare di stare solo in qualche momento, bisogna essere pronti”.

I sogni del Tucu

“La mia adolescenza praticamente non l'ho vissuta per nulla, non ho potuto fare quello che facevano i miei amici perché ho sempre pensato al pallone. Cosa non può mancare nella mia vita? Il calcio, la famiglia e la mia fidanzata. I miei gol li dedico a loro. Cosa dà fastidio a Desiré di Correa? Mi innervosisco spesso. Quando succede qualcosa di brutto nel calcio, me la prendo con lei. Mi piacerebbe essere papà, ma tutto nel suo momento. Che le cose succedano quando devono succedere. L'ultima maglietta che ho scambiato? Quella con Palacio, la più importante invece quella di Messi quando stavo al Siviglia. Tornare a giocare nell'Estudiantes? Sì, sicuramente. È l'unico club argentino in cui andresti? Non si può mai dire. Sto trascorrendo un buon momento in Europa e voglio rimanere qui ancora per qualche anno".