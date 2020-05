Lazio, via agli allenamenti: squadra divisa, Acerbi subito in campo

ROMA - Finalmente si fa sul serio, la Lazio torna ad allenarsi a Formello, l’ultima seduta lo scorso 7 marzo. Parola d’ordine: sicurezza. I giocatori arrivano scaglionati, il difensore Francesco Acerbi uno dei primi ad entrare. Il Leone non vedeva l'ora di tornare ad un po' di normalità. Alla spicciolata gli altri. Andranno avanti anche i test sierologici iniziati ieri. Le sedute individuali vedono il gruppo diviso in mini blocchi da 5 giocatori massimo. Nel centro sportivo ci sono abbastanza campi per allenarsi distanziati e in sicurezza. Due le fasce orarie: alle 10 e alle 17. I giocatori si guardano solo da lontano, non entrano mai a contatto. Doccia a casa e niente accesso negli spogliatoi. Da oggi ci si potrà preparare al meglio in vista della possibile ripresa della Serie A. I biancocelesti non hanno mai staccato. In questo periodo di quarantena hanno lavorato a casa su tapis roulant e palestra. Ovvio che indossare gli scarpini da calcio e poter correre su un vero campo è tutta un’altra cosa. Si continuerà così sino al 17 maggio. Da lì poi, tutti sperano in un’accelerata da parte del Governo. Tornare in gruppo, allenarsi con il pallone, pensare al campionato. Si naviga a vista.