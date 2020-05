Lazio, l'omaggio a Peruzzi ricordando il ritiro: “Oggi difende ancora questi colori”

ROMA - Angelo Peruzzi è passato alla storia per essere stato uno dei migliori portieri al mondo. Tanti anni alla Juventus in cui ha praticamente vinto tutto, poi l’Inter (un solo anno) e ben sette alla Lazio. Il 20 maggio del 2007 chiude la sua gloriosa carriera allo stadio Olimpico con l’aquila sul petto. Entra nei minuti finali di Lazio-Parma ricevendo l’enorme applauso dei suoi tifosi. La sua esperienza però, è rimasta al servizio del club biancoceleste. Nel 2016 Lotito lo nomina club manager, ruolo dirigenziale ricoperto ancora oggi. A Formello è sempre presente, il suo ruolo è stato fondamentale nel creare il gruppo di Inzaghi. Su Instagram la società biancoceleste ha omaggiato il suo ex portiere: “Tredici anni fa Angelo Peruzzi appendeva scarpini e guanti al chiodo... Ma ancora oggi difende questi colori nel ruolo di Club Manager”. In un video ci sono le sue imprese, i suoi allenamenti duri con il preparatore Grigioni, che ancora oggi allena Strakosha, Proto e Guerrieri. L’estate scorsa, Peruzzi ha rinnovato il suo contratto con la Lazio sino al 2022. Va a caccia di altre imprese in giacca e cravatta.

