Parolo: “Lazio grande anche contro le big. Milinkovic può ancora migliorare”

ROMA - Lazio grande con le grandi, finalmente il tabù in questa stagione è stato sfatato. Un cambio di mentalità è servito per vincere contro i top club della Serie A: trionfi contro Milan, Juve e Inter. Punti pesanti anche in ottica classifica. Marco Parolo, ai microfoni di Dazn, ha parlato dell’inversione di rotta: “Questa squadra negli anni aveva il difetto di non vincere contro le grandi. L'abbiamo preso un po' sul personale, volevamo dimostrare di poter giocare e vincere contro le big. La vittoria con l'Inter è di spessore, di qualità, di forza".

Parolo su Milinkovic

Il pezzo pregiato della rosa della Lazio è Sergej Milinkovic-Savic. Parolo ha parlato del suo compagno: “Sergej ha 25 anni, è nel pieno dell'esuberanza fisica, ne ha tanta. È riuscito ad abbinare le due fasi in maniera incredibile. Lui è una pedina importante, un giocatore che si sta completando. Ha ancora margine per crescere”. I tifosi biancocelesti sperano che il Sergente possa migliorarsi ancora con l’aquila sul petto. Meglio allontanare certe voci di mercato, soprattutto in questo momento della stagione.