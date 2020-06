Atalanta-Lazio, i convocati di Inzaghi: ritorna Lukaku

ROMA - Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha reso noto l’elenco dei giocatori convocati per la sfida al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta. Fischio d’inizio ore 21.45. Si tratta di Guerrieri, Proto, Strakosha, Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Lukaku, Patric, Radu, Silva, Vavro, A. Anderson, D. Anderson, Cataldi, Falbo, Jony, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo, Caicedo, Correa, Immobile. Dopo mesi torna a disposizione Jordan Lukaku, l’esterno belga partirà dalla panchina, ultima presenza in campo a fine novembre 2019. Tre le assenze pesanti per i biancocelesti: Luiz Felipe, Lucas Leiva e Adam Marusic.

Atalanta-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla