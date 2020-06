Inzaghi: "Lazio, che carattere! L'arbitro mi ha espulso perché..."

ROMA - Vittoria sofferta, ma importantissima per la Lazio contro la Fiorentina. Questa volta, al contrario di quanto successo contro l'Atalanta, sono i biancocelesti a vincere in rimonta. Immobile prima, Luis Alberto poi, stendono la Viola andata in vantaggio con un grande gol di Ribery. Il tecnico Simone Inzaghi, nel post partita, ha commentato ai microfoni di Dazn: "Una vittoria di carattere, di voglia. Abbiamo qualche problema a livello numerico con diversi infortuni, ed è difficile. Correa, Marusic e Radu non li avrei schierati senza emergenza. I ragazzi ci danno tantissimo, queste sono partite importanti. Ringrazio tutti, non era semplice. Avevamo lasciato giocando una partita a settimana, adesso no. Ci sono problemi, fuori Leiva, Luiz Felipe, Lulic. Gli altri ragazzi in panchina mi avevano consigliato di non mandarli in campo, invece ho chiesto un sacrificio".

Lazio di nuovo in corsa! Immobile e Luis Alberto stendono la Fiorentina

Sull’espulsione e il momento

"Mi dispiace, non succedeva da due anni e mezzo. Ho cercato di aiutare l'arbitro, c'era un po' di nervosismo ma non sono stato maleducato, sono soltanto entrato in campo. Peccato perché avrei voluto essere in panchina martedì con il Torino. I ragazzi sapevano della posta in palio questa sera. Radu, Correa avevano chiesto il cambio a Bergamo, ma sapevano che li avrei utilizzati. Così come Lukaku e Marusic. Sono preoccupati, siamo in emergenza, ma ci sono grandi risorse con i giovani. L’approccio? Ci siamo gestiti meglio in una partita dispendiosa, calcolando anche gli uomini in panchina non stavano benissimo. Prima mezz’ora discreta nonostante una ottima Fiorentina. Nel primo tempo, senza Ramos e Vavro, con solo Bastos a sinistra non riuscivamo a sviluppare bene l’azione. Luis Alberto, con Radu dietro poi, ha giocato molto meglio".