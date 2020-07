Retroscena Lazio: ecco tutti i dubbi di Lotito

Lotito ieri è apparso al centro sportivo di Formello in pieno pomeriggio, ha appena fatto in tempo a salutare i giocatori e lo staff in partenza per l’aeroporto di Fiumicino. Sono stati esclusi discorsi e confronti, l’ampia materia del collasso psico-fi sico della Lazio era stata già affrontata tra sabato allo stadio Olimpico e domenica mattina. Il presidente, più che ai giocatori, ha rivolto le domande al ds Tare, al tecnico Inzaghi, al club manager Peruzzi, allo staff medico capitanato dal dottor Ivo Pulcini. Neppure c’è più il tempo o la possibilità di intervenire perché non c’è modo di tornare indietro. Semmai bisogna capire l’origine degli errori e certe scelte, capire dove sono le responsabilità, solo l’emergenza non può bastare a spiegare il tracollo.

Lazio, i nomi in uscita: Tare a lavoro per fare cassa

Dubbi

Emergono retroscena a distanza dal confronto tra presidente e area tecnica. Lotito è tornato su temi già sviluppati in passato e riemersi dentro settimane così critiche. Perché insistere sempre sugli stessi giocatori, anche se in condizioni precarie, escludendone altri? Il recupero affrettato di Marusic, di Correa, di Luiz Felipe, di Leiva e di Cataldi ha finito per peggiorare l’emergenza invece di risolverla. Jony, Parolo, Patric, Caicedo, Cataldi e Marusic, ovvero le prime alternative, sono stati coinvolti dall’allenatore. Altri, come Vavro e Bastos, molto meno. L’angolano è in fondo alle gerarchie, verrà ceduto in estate, non è una novità. Per lo slovacco sono stati investiti 10,5 milioni di euro l’estate scorsa e la società intende confermarlo. Dentro lo spogliatoio, nonostante le sistematiche esclusioni, gode di ottima reputazione. Ripeterà il percorso di Luis Alberto e Caicedo emergendo in futuro oppure non è un giocatore da Lazio? All’interrogativo, è chiaro, deve rispondere in primis l’allenatore.

