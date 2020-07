Lazio, il peso degli assenti: è record di giocatori out

ROMA - Come arriva la Lazio al big match contro la Juve? Con il morale un po’ giù, figlio di un solo punto nelle ultime 4 partite, e con gli uomini contati. Simone Inzaghi guarda agli assenti. Nel big match, annunciato da scudetto, ridimensionato nelle ultime giornate per una squadra, quella biancoceleste, che non è più decollata dopo la ripresa del campionato, il tecnico piacentino è costretto a giocarsela con una rosa dimezzata. Sono 8 i calciatori che non saranno all’Allianz Stadium a sfidare Ronaldo e compagni: Luis Alberto, Jony, Radu, Leiva, Correa, Marusic, Raul Moro, Lulic e Patric.

Lazio, quante assenze! Ecco tutti i giocatori out per la Juve

Le condizioni

Mai in stagione si erano contate così tante assenze: 8. Per Atalanta-Lazio 5 giocatori out, per la Fiorentina lo stesso, a Torino 6, con il Milan 5. E poi 3 per Lecce-Lazio, ancora 5 per Lazio-Sassuolo, 6 per la trasferta di Udine. Ieri gli ultimi forfait, in ordine cronologico, che portano il nome di Luis Alberto (problema al ginocchio) e Jony (affaticamento muscolare). L’infermeria è piena con Radu (lesione muscolare al polpaccio, stagione finita), Leiva (problemi al ginocchio operato, da rivedere il prossimo anno), Correa, Marusic, Raul Moro (noie muscolari), Lulic (caviglia, stagione finita da un pezzo) e Patric (ancora squalificato). “Immaginavo una gara diversa, gli infortuni ci hanno stravolto”. Ultime energie in campo a prescindere dalle assenze. La Lazio contro la Juve cerca l'impresa.