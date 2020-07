Inzaghi: “Lazio, con il Cagliari voglio la qualificazione in Champions”

ROMA - Un ultimo sforzo di una stagione particolare. La Lazio contro il Cagliari cerca punti per la qualificazione matematica in Champions League. Il momento non è dei migliori, ma il tecnico Simone Inzaghi, ai microfoni di Lazio Style Channel, vuole il massimo dai suoi: “Domani disputerò la mia duecentesima panchina con la Lazio in quattro anni: è un traguardo importante che mi rende orgoglioso. Domani vogliamo conquistare l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League in una partita non semplice. Fu una grande vittoria all'andata, ora la squadra cagliaritana è cambiata: stimo molto Zenga, si è trovato di fronte a diverse problematiche che sta risolvendo".

Sulle scelte

“Ho ancora due sedute a disposizione e vedremo quanti uomini recupererò, sarà importante la prestazione dell'intero gruppo. Sappiamo tutti che momento stiamo vivendo e Cataldi dopo essersi infortunato a Bergamo si è reso da subito disponibile perché sapeva che avevamo tante defezioni a centrocampo”.