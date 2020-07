Lazio, attesa per l'incontro: Lotito-Inzaghi, si tratta

ROMA - Blindato il quarto posto, la Lazio continuerà a inseguire Inter e Atalanta per cercare il sorpasso. Ballano, in relazione al piazzamento, circa 7 milioni di ulteriori introiti sotto forma di premi Lega derivati dalla quota dei risultati sportivi. E ci sarebbe anche la garanzia della qualificazione ai gironi di Champions eliminando il rischio del caso limite rappresentato ad agosto dagli eventuali (e contestuali) successi di Roma e Napoli nelle coppe. La società avvierà già in queste ore la pianificazione per la prossima stagione. E il primo passo, inevitabilmente, riguarderà il confronto tra Lotito e Inzaghi relativo al rinnovo del contratto (in scadenza nel 2021) e alle mosse possibili del mercato, forse già oggi a Formello prima della partenza per Verona o all’inizio della settimana. Va chiarito un punto fondamentale: sinora c’è stata soltanto una battuta del presidente a Simone per annunciare l’incontro e risale a una settimana fa.

Ovviamente Tare e Lotito hanno parlato più volte della prossima stagione così come il confronto tra Inzaghi e il diesse albanese è quotidiano. Simone e Lotito, però, non hanno mai parlato di rinnovo. L’unico confronto, con toni accesi, risale a domenica 12 luglio, il giorno dopo la sconfitta interna con il Sassuolo, in una stanza di Formello. Il presidente chiedeva spiegazioni per il crollo della Lazio, Tare e Peruzzi erano con l’allenatore. Le idee, almeno in relazione al prossimo anno e alla necessità di alzare la qualità della rosa e delle alternative, sono già state messe sul tavolo. Servirà anche condivisione e possibilmente un investimento sul comparto medico e fisioterapico, eliminando divergenze di opinioni: il recupero affrettato degli infortunati ha peggiorato l’emergenza diventando un tema caldissimo dopo la ripresa del campionato, quando si è vista per l’ennesima volta quale possa essere la differenza tra preparare una partita a settimana e giocarne tre. [...]

