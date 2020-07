Lazio, anticipazione sulla nuova maglia. E stasera c’è subito il debutto

ROMA - Un piccolo spoiler in attesa del debutto di questa sera. La Lazio è pronta a giocare contro il Brescia, nell’ultima partita casalinga del campionato, con la maglia ‘home’ della prossima stagione. Mostrato il colletto, bianco con una sottile linea celeste, simile a quello dello scorso anno. Ma sotto spicca la scritta ’S.S. Lazio’ (sempre in bianco), a differenza della vecchia divisa che portava il nome poco evidenziato. C’è attesa anche per la maglia da trasferta, che potrebbe debuttare contro il Napoli all’ultima giornata. Notizie top secret invece per quanto riguarda la terza e quella dedicata alla Champions League. Se ne riparlerà più avanti. Una di queste verrà probabilmente presentata in ritiro ad Auronzo di Cadore.