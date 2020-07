Lazio, la probabile formazione anti-Napoli: Marusic va a sinistra

FORMELLO - Ultimo allenamento, poi la cena e la partenza per Napoli. La Lazio si prepara così in vista della chiusura del campionato. L’ultima sfida è importante per provare ad arrivare sul podio e per i record di Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste farà coppia con Correa in attacco. Caicedo verso un altro forfait.

Il piano di Inzaghi

In sede di rifinitura non si allenano Acerbi e Cataldi. Non è una novità, tra una partita e l’altra hanno sempre effettuato sedute fisioterapiche, poi sono stati convocati. Il difensore ci sarà, con lui Patric e Luiz Felipe. Lazzari pronto a correre sulla fascia destra, dall’altra parte potrebbe agire Marusic. Non è il suo ruolo, ma Inzaghi vuole corsa e fisico per contrastare gli esterni del Napoli. Jony e Djavan Anderson pedine da sganciare a partita in corso. Parolo ancora in regia, ai suoi lati gli inamovibili Milinkovic e Luis Alberto. Davanti chiudono Correa e Immobile. Caicedo non ha risolto l’infiammazione al tendine d’Achille, resterà fuori. Probabile che parta comunque con la squadra.

Lazio, la probabile formazione (3-5-2) - Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.