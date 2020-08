David Silva alla Lazio, lunedì la firma

ROMA - È quasi fatta. Scelta compiuta, si tratta solo di aspettare qualche altro giorno, anche se la Lazio si mantiene nel solco della prudenza: l’esigenza di definire gli aspetti contrattuali comporta tempi legati alla Champions del Manchester City. David Silva ha detto sì a Lotito e dovrebbe firmare lunedì. La famiglia ha portato avanti la trattativa negli ultimi giorni. Bonus, benefit, presa di contatto con la realtà romana: si è parlato anche di un aereo privato e di una casa in zona Ponte Milvio da destinare al preparatore personale del fuoriclasse spagnolo. Un acquisto su cui sta lavorando Lotito, più ermetico del solito, deciso nei giorni scorsi a sviare con le vacanze e invece totalmente immerso nel lavoro. Nella serata di giovedì ha incontrato Nandez Jimenez Silva in un ristorante romano.

Secondo blitz romano del fratello-agente di David per chiudere gli accordi. Un colpo da urlo per celebrare il ritorno della Lazio ai gironi di Champions tredici anni dopo la prima e unica volta della sua gestione. Il fantasista dei Citizens, com’è ovvio non ha ancora firmato, ma ha già ponderato la propria scelta e ha deciso per la Lazio. E’ attratto dalla Serie A. Ha declinato proposte arrivate dagli Emirati Arabi, scartando l’ipotesi della Major League e di Miami, dove lo voleva David Beckham. [...]

