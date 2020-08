Lazio, fiocco azzurro in casa Inzaghi: è nato il piccolo Andrea

ROMA - Festa in casa Lazio, è nato il piccolo Andrea Inzaghi, figlio del tecnico biancoceleste e della moglie Gaia. A darne l’annuncio è la stessa compagna dell’allenatore direttamente su Instagram: “L’emozione non ha voce, benvenuto Andrea”. Una foto ritrae la famiglia allargata: con l’ultimo arrivato c’è anche Lorenzo, il secondogenito di Inzaghi. Simone è padre anche di Tommaso, frutto della sua prima relazione con Alessia Marcuzzi.

L’estate a Roma aspettando Lotito

Inzaghi non si è mosso da Roma, è stato sempre vicino alla moglie in attesa del lieto evento. Relax in famiglia, da adesso in poi in casa saranno in 4. L’appuntamento per l’inizio della nuova stagione è per il 20 agosto. Il 23 poi, la partenza per Auronzo di Cadore. In mezzo settimane calde sul fronte rinnovo. Aspetta una chiamata da Lotito per firmare il nuovo accordo (l’attuale è in scadenza tra un anno). Dopo l’esonero di Sarri alla Juve, sono sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero in bianconero. Situazione da valutare. Ora però è tempo di emozionarsi in famiglia. C’è un altro Inzaghi al mondo, la dinastia continua.