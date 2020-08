Lazio, per Escalante vacanze italiane: ora relax, poi da Inzaghi

ROMA - Il 20 agosto, data del primo giorno di ritrovo per la Lazio in vista della prossima stagione, a Formello ci sarà anche Gonzalo Escalante. Il primo colpo di Tare, praticamente messo a segno qualche mese fa. Il centrocampista argentino si è svincolato dall’Eibar, con gli spagnoli non ha nemmeno concluso la stagione oltre il 30 giugno. É volato subito a Roma, ha trovato casa, poi vacanze. Sole e relax tra Sardegna e Costiera Amalfitana con sua moglie Fefi, aspettando di iniziare la sua avventura in biancoceleste. Escalante, con un passato anche a Catania, è pronto alla seconda esperienza in Italia.

Obiettivi

Escalante, in una diretta sul sito della Nike, si è confessato: “Quando sono arrivato nella Liga mi sono ritrovato in un gioco differente. Ero abituato a quello argentino e a quello italiano, un po’ più tecnici. I primi tempi non sono stati semplici. A cosa mi è servita la quarantena? Mi sono divertito a cucinare, ho imparato a fare qualche piatto in più. Obiettivi? Si aspira sempre al meglio, è normale. Voglio arrivare il più in alto possibile. La nazionale argentina è il massimo, è il sogno che tutti abbiamo da quando siamo piccoli”. Battuta finale sulla lingua italiana: “Mi piace qui quando rispondono al telefono e dicono “pronto”. Cosa non devo dimenticare quando vado da qualche parte con la squadra? Il telefono, senza dubbio".