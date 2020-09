Lazio, Fares è arrivato: prima cena nella Capitale, poi la firma

ROMA - La Lazio mette a segno il colpo Mohamed Fares. L’esterno algerino, inseguito a lungo dal ds Igli Tare, è arrivato ieri sera a Roma. È pronto a dare il via alla sua avventura in biancoceleste. Cena in un ristorante del centro, ora attende le visite mediche, subito dopo firmerà il nuovo contratto. Accordo per 5 anni. Operazione con la Spal praticamente chiusa per circa 8,5 milioni di euro più due di bonus. Inzaghi freme, avrà un nuovo giocatore a disposizione sulla fascia sinistra. Fares nelle prossime ore sosterrà le visite mediche di rito e si unirà al resto della squadra. Ora il tecnico biancoceleste attende anche l’arrivo di Vedat Muriqi. Il bomber kosovaro dovrebbe presentarsi a Formello nel giro di 24-48 ore.

