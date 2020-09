Lazio, Inzaghi aspetta tutti i nazionali: ancora ok Leiva

FORMELLO - Si torna a lavorare sul serio da domani, la Lazio aspetta tutti i suoi giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Inzaghi dirige il secondo allenamento settimanale con il gruppo ancora decimato dalle assenze. Gli ultimi a rientrare saranno Marusic e Badelj.

I primi rientri

Confermato in gruppo Lucas Leiva, che gioca la partitella finale con il fratino da jolly. Il brasiliano non vuole correre nessun rischio, il suo recupero è praticamente completo, il ginocchio non fa più male, deve solo ritrovare la sua forma migliore. Lo farà da qui sino all’inizio del campionato. Si sono allenati a parte Cataldi e André Anderson. Il primo sta recuperando da un infortunio alla caviglia rimediato sul finire della stagione, il secondo da un problema muscolare. Già rientrati dagli impegni con le nazionali Strakosha, Milinkovic, Immobile e Acerbi. I primi tre hanno lavorato in palestra, l’ultimo non si è visto. Assenti anche Vavro e Adekanye. Mercoledì è in programma una doppia seduta.