Lazio, cena Escalante-Correa: si festeggia il compleanno di Delfina

ROMA - Un compleanno intimo per Delfina Escalante, la moglie del nuovo centrocampista della Lazio. Cena per quattro: Gonzalo e la sua Fefi invitano Joaquin Correa e la compagna Desire in un ristorante di Roma. Per via del Coronavirus niente grande festa nel suo primo compleanno romano. La cena è stata immortalata su Instagram, in cui sono i giocatori biancocelesti a fare coppia tra scatti e risate.

La coppia

Escalante aspetta il suo debutto con la maglia della Lazio in Serie A. A Roma in questi mesi si è subito ambientato bene. Conosceva l’Italia dopo il suo passato al Catania. E vive la città sempre insieme a sua moglie. Si sono sposati nel 2019 in Polinesia, non si mollano mai. E la proposta di matrimonio era arrivata a Taormina. Un posto magico per dire sì. La loro storia d’amore continua in Italia sotto il segno dell’aquila. Con due amici in più, il Tucu e Desiré.