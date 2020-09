Lazio, Luis Alberto prepara altre magie: “Non vedo l'ora di giocare”

ROMA - In casa Lazio è iniziato il conto alla rovescia per il debutto stagionale. Sabato contro il Cagliari ecco l’esordio in Serie A. E Luis Alberto, su Instagram, è già pronto: “Non vedo l’ora di giocare ancora. Sarà una stagione strana senza voi tifosi, ma vi terremo nei nostri cuori e daremo tutto per ottenere questa vittoria”. Il Mago ha tanta voglia di tornare in campo. C’è da riconfermare la bella stagione dello scorso anno. Sia dal punto di vista squadra, sia da quello personale. Luis è stato uno dei migliori centrocampisti del campionato e d’Europa, re degli assist in Serie A, giocate incredibili, gol. Ha tutta l’intenzione di riprendere in mano la squadra ancora una volta. Inzaghi lo sa, gli ha affidato le chiavi del gioco da tempo. E magari Ciro Immobile, il bomber biancoceleste, già si sfrega le mani. Con gli assist del Mago, fare gol, diventa tutto più facile.

