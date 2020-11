L'imitazione di Lotito pilota d'aereo fa impazzire il web: video

ROMA - Il recente varo di un aeroplano ufficiale della Lazio, per i voli in trasferta della squadra di Inzaghi, ha ispirato la pungente ironia di Max Giusti. L’attore romano, come aveva già fatto in passato, si è cimentato nell’imitazione del presidente biancoceleste Claudio Lotito, stavolta rappresentato alla guida del Boeing 737 Classic, serie 300, della compagnia aerea bulgara Tayaran Jet e in dotazione alla Lazio. Non mancano riferimenti alla recente querelle con Luis Alberto e all’inchiesta sui tamponi della Lazio. Il video ironico sta spopolando sul web e sui social network.