Inzaghi scuote la Lazio: "Voglio la determinazione vista in Champions"

ROMA - Momento cruciale per la Lazio. Prima c'è lo Spezia in campionato, poi il Bruges in Champions. Due partite cruciali: contro i liguri servono punti per tornare a correre in Serie A, con i belgi invece, servirà almeno un punto per volare agli ottavi. Ai microfoni di Lazio Style Channel, il tecnico Simone Inzaghi ha commentato il momento: "Domani ci aspetta un match difficile, incontriamo un avversario che sta disputando ottime gare. Dovremo fare una partita importante, molto organizzata dal punto di vista tattico. Valuterò come stanno i giocatori in allenamento dopo il match con il Dortmund. Farò le scelte più giuste. Dobbiamo ritrovare le motivazioni in campionato".