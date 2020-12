Lazio, Burioni: “Bayern? Possiamo sbatterli fuori”

ROMA - Sorteggio duro, molto duro per la Lazio. Dalle urne di Nyon i biancocelesti hanno pescato il Bayern Monaco per la sfida degli ottavi di Champions League. I tedeschi, campioni d’Europa in carica, sono sicuramente una corazzata impressionante fatta di grandi calciatori e bel gioco. Ma Roberto Burioni, immunologo in prima linea alla lotta al Coronavirus e tifoso laziale, in una risposta su Twitter ha commentato così il sorteggio: “Il primo obiettivo per i biancocelesti? É che se ci beccano nella serata giusta li sbattiamo fuori”. Visione molto ottimistica del dottore. Di sicuro la miglior Lazio se la potrà giocare. Servirà una grande prestazione per continuare a sognare.