Inzaghi: "Che sfida con Pippo, ma voglio vincere. Il Bayern uno stimolo"

ROMA - Vincere contro il Benevento per rilanciarsi in campionato. La Lazio deve ripartire subito e chiudere il 2020 al meglio. E in mattinata è arrivato anche il verdetto da Nyon: ci sarà il Bayern Monaco nella sfida agli ottavi di Champions League. Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha commentato: "Con il Benevento sarà una sfida particolare, giocare contro mio fratello sarà molto emozionante. Ognuno farà la miglior partita per tutti i minuti a disposizione, poi con Pippo ci abbracceremo. Sarà una grande soddisfazione per i nostri genitori e per i nostri figli per questo match particolare. Mi aspetto una sfida difficile come tutte quelle in Serie A. Lazio e Benevento arrivano da due sconfitte immeritate, ognuno cercherà di fare meglio. Dobbiamo migliorare la nostra situazione in classifica. In questo momento il cammino all’Olimpico non è positivo. L’assenza dei tifosi la sentiamo in modo evidente. Ma bisogna andare avanti. La Champions ha portato via energie, c’è il tempo per recuperare. Dovremo valutare diversi calciatori. Avremo qualche assenza tra squalifiche e infortuni. Dovremo portare a Benevento i calciatori che stanno meglio per fare una grande partita”.