Diretta Benevento-Lazio ore 20.45: dove vederla in tv e probabili formazioni

BENEVENTO - No, non sarà una partita come tutte le altre quella tra Benevento e Lazio. Gli Inzaghi, prima calciatori, oggi allenatori, sono pronti ad incontrarsi. Baci e abbracci tra fratelli, poi uno contro uno perché in palio ci sono tre punti importantissimi. I biancocelesti vogliono rilanciarsi in campionato, troppo altalenante il rendimento in Serie A. I campani invece, al momento fuori dalla zona retrocessione, vogliono vincere per navigare verso zone ancor più tranquille. “Per la nostra famiglia sarà una giornata bellissima, ma per 90’ saremo avversari”, le parole di Pippo. E Simone ha risposto: “Caro fratello, mi servono punti. Sarà una partita emozionante, dobbiamo risalire la classifica”.