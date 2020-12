ROMA - Forfait dell'ultima ora per Joaquin Correa. Il giocatore della Lazio ha accusato un problema al polpaccio, le sue condizioni saranno da valutare. Nelle scorse ore ha effettuato anche dei controlli clinici alla Paideia. Figura tra i convocati per il match contro il Napoli, ma va in tribuna. Non è disponibile. Le sue condizioni saranno da valutare. La speranza è che possa essere solo un risentimento, tra tre giorni c'è la sfida al Milan. Ultima partita del 2020.