Lazio, Lazzari: "Ci siamo confrontati. Qui grande gruppo"

ROMA - È pronto a correre sulla fascia, Manuel Lazzari. E dare tutto nel match contro il Napoli per aiutare la Lazio a risalire la classifica. L'esterno biancoceleste, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del momento e non solo: "Sicuramente ci sono stati confronti positivi, siamo un grande gruppo, ci vogliamo bene. Abbiamo analizzato le cose che non sono andate bene e già stasera vogliamo fare bene contro il Napoli. Sappiamo la nostra forza, dove poter migliorare. E negli scontri diretti ce la siamo sempre giocata a viso aperto. Il Napoli arriva da una sconfitta immeritata, ci aspetta una sfida difficile, ma siamo pronti".