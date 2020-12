Tare: "Caicedo poteva andare via in estate. Ora non è in vendita"

ROMA - Un match da non sbagliare per la Lazio. Il Napoli è una big, servono i tre punti per rilanciarsi in campionato e ritrovare il giusto morale. Nel pre partita, ai microfoni di Sky Sport, il ds Igli Tare ha commentato: “Il match con il Napoli è una grande opportunità per vincere e centrare i tre punti che fanno bene alla squadra. In questa settimana ci siamo parlati tantissimo: staff, squadra, tutti. Abbiamo analizzato gli errori, speriamo di ripartire con il piede giusto. Potrei dire anche degli infortuni. Ma conta solo vincere e che torniamo a giocare ai livelli visti l’anno scorso e in Champions. Lo spirito messo in Coppa va visto anche in campionato. C’è stato dislivello tra le due competizioni”.

Capitolo mercato

“Chiariamo la situazione Caicedo. Alla fine della stagione scorsa aveva un accordo con me e Lotito per prendere in considerazione un’offerta dal Qatar. E così abbiamo preso Muriqi. Per un motivo sconosciuto la proposta non è stata più concreta. Siamo felici che sia qua, è stato determinante. Non ha mai parlato con me per giocare altrove o alla Fiorentina. Smentisco. La sua permanenza non è in discussione”.