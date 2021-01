Diretta Parma-Lazio ore 15: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

PARMA - La Lazio cerca continuità dopo la vittoria sofferta contro la Fiorentina. La costanza è sempre mancata ai ragazzi di Inzaghi in questa stagione. Con il nuovo anno c’è l’intenzione di iniziare a fare bene davvero. E i biancocelesti, contro il Parma, vanno a caccia anche del regalo per il compleanno, festeggiato ieri. “É appena tornato D’Aversa, daranno qualcosa in più. Attenti alla trappola”, le parole di Inzaghi in conferenza. Che non si fida degli avversarsi feriti e vieta di pensare al derby di venerdì prossimo. I padroni di casa hanno disperato bisogno di punti per risalire la classifica e togliersi dalla zona retrocessione. Una buona prestazione ridarebbe anche morale all’ambiente un po’ sfiduciato dopo il fallimento del progetto Liverani.