ROMA - Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Parma (ore 15:00) allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Nell'elenco non compare Thomas Strakosha. Il portiere albanese, titolare nell'ultimo match con la Fiorentina, non sarà della partita. Pronto Reina.