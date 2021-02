Inzaghi: "Penso solo alla Sampdoria. Abituati all'emergenza"

ROMA - Lazio tra infortuni e pensiero Champions League, ma c'è la Sampdoria. E Simone Inzaghi chiede concentrazione: testa solo alla sfida di campionato. Ai microfoni di Lazio Style Channel, il tecnico ha commentato:“Contro la Sampdoria è un match complicato, l’avversario è in salute. Ranieri è tra gli allenatori più bravi in circolazione, ha esperienza, farà di tutto per crearci problemi come accaduto all’andata. Stiamo preparando la partita al meglio, la striscia di sei vittorie si è interrotta a Milano , dove abbiamo fatto una buona gara, ma condita con degli errori. Poi con un rimpallo e un rigore all’Inter abbiamo perso".

Inzaghi sulla situazione della squadra

“Abbiamo delle defezioni, ma siamo abituati. Cercheremo di fare necessità virtù. C'è Musacchio che ha lavorato bene con una settimana a disposizione, ho Parolo che ha fatto quel ruolo. In questa annata, in difesa, siamo sempre in difficoltà. A prescindere dall'assetto in campo, contano voglia, aggressività, corsa. Il Bayern Monaco? Con tante defezioni il turnover rimane difficile. Siamo contenti di affrontare la miglior squadra al mondo in Champions, ma io penso al 100% solo alla Sampdoria. Valuterò con l’ultimo allenamento il da farsi e chi schierare".