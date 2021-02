Milinkovic: "Siamo carichi per il Bayern, non vediamo l'ora"

ROMA - La sofferenza fa bene alla Lazio, soprattutto perché porta punti. Vittoria di misura per la Lazio contro la Sampdoria grazie ad un gol di Luis Alberto. Adesso c'è il pensiero alla Champions League e la squadra si è caricata. E Sergej Milinkovic-Savic, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato: “Abbiamo sofferto un po’ nel secondo tempo, non doveva accadere. Ma la Samp è forte, qualche partita va portata anche così a casa. Siamo entrati in partita senza il pensiero Bayern. Da domani ci pensiamo. Nella ripresa c’è stata sofferenza, ma l’importante sono i tre punti. A martedì arriviamo motivati, dopo tanti anni ci siamo, tanti giocatori non vedono l’ora che arrivi il giorno della partita per una grande prestazione".