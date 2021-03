Inzaghi: "Con la Juve è già decisiva. Voglio la gara perfetta"

FORMELLO - La Lazio ritorna in campo dopo il match contro il Torino non giocato. Una settimana per preparare la partita con la Juve, altra sfida decisiva in chiave Champions League. Le avversarie corrono, i biancocelesti sono chiamati a dare risposte. In conferenza stampa, il tecnico Simone Inzaghi ha ammesso: "La partita contro la Juve arriva nel momento giusto. Abbiamo defezioni in squadra come i bianconeri: mi aspetto un match decisivo per la classifica. Mancano tante partite, ma è importante fare bene. Veniamo dal ko contro il Bologna, per tenere testa alla squadra di Pirlo serve la partita perfetta. Abbiamo provato alternative in questi due-tre giorni. Dietro ci sono difficoltà oggettive con assenze importanti: vedrò domani, ho ancora 24ore, nella mattinata di sabato deciderò con molta tranquillità".