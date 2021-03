Processo tamponi Lazio al via: la diretta della giornata

ROMA - Processo in videoconferenza per la Lazio sul caso tamponi. Accusa rappresentata da Giuseppe Chiné, capo della Procura Federale. In collegamento gli imputati Lotito, i medici Rodia e Pulcini con il legale Gentile. E il collegio guidato dal giudice Cesare Mastrocola, presidente del Tribunale Federale. Sarà lui che firmerà la sentenza di primo grado sul caso relativo alla gestione dei casi Covid-19 a Formello di ottobre-inizio novembre scorso. Appuntamento per le 11. La Lazio è pronta a dare battaglia convinta della propria innocenza. La sentenza potrebbe non arrivare in serata. In questo caso servirebbe una seconda udienza per completare l’istruttoria. Il tutto dipenderà dalle eccezioni preliminari. Va ricordato che il Torino si è costituito parte interessata e chiede di partecipare al processo in relazione alla presenza di Immobile in campo contro i granata.