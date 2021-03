Lazio, l’avvocato Gentile: “Chiesto il 3-0 a tavolino contro il Torino"

ROMA - Tiene sempre banco la questione tamponi in casa Lazio. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo Sport Show, l’avvocato del club biancoceleste, Gian Michele Gentile, ha commentato la situazione: “L’inibizione per il presidente Lotito riguarda solo l’attività federale. Quindi Lotito è presidente della Lazio e continua a fare quello che deve fare e resta consigliere, però non partecipa alle riunioni. Per sette mesi il consiglio federale sarà con un membro in meno. Tutto qua. Ricorso? Siccome le decisioni sono esecutive, il ricorso non sospende l’esecuzione delle sanzioni. Se il ricorso verrà accettato, tornerà a partecipare. Lotito può continuare a parlare e fare tutto quello che ha fatto fino ad ora. Può andare allo stadio come tutti i cittadini, ma non può andare nello spogliatoio”. Poi sulla questione dei medici Pulcini e Rodia: “Non possono andare in campo ad assistere le partite.Il tribunale ha riconosciuto le ragioni della Lazio? Questo lo abbiamo sempre sostenuto. Vi invito a guardare bene il dispositivo, perché alcune delle sanzioni mosse dalla procura sono cadute: il dispositivo dice che accoglie il deferimento nei limiti della motivazione. Nelle motivazioni ci saranno degli episodi tra quelli contestati per cui il tribunale ha detto che non c’era niente di illecito".