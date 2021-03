Gascoigne, il figlio Regan: “Dopo il coming out...”

ROMA - Paul Gascoigne un papà perfetto. Lo ammette, senza tanti giri di parole, il figlio Regan . L'ex calciatore della Lazio è attualmente all'Isola dei Famosi. E il figlio, in un’intervista a ‘Live - Non è la D’Urso’, ha parlato di quando ha fatto coming out: "Adesso abbiamo una relazione fantastica. Il passato è passato, siamo andati avanti e cerchiamo di non sprecare alcun momento insieme. Mio padre è una persona divertentissima, l’avete visto. E dunque… amore, amore, amore”.

Regan Gascoigne e il rapporto con Paul

"Non mi sono mai posto il problema di dire che fossi bisessuale. Lavoro nel settore della danza, non ho mai avuto problemi. Considero tutto questo normale. Sono sempre stato molto forte, ho cercato di capire chi sono. Sono una persona come tante, e quindi non sentivo neanche l’esigenza di parlarne. Poi mi hanno fatto delle domande sulle mie relazioni passate, ho risposto che avevo trascorso del tempo sia con uomini che donne. A quel punto è uscita l’intervista. La confessione a mio padre? Mi sento estremamente grato. L’ha accettato senza problemi, mi ha messo così a mio agio. E non era una cosa scontata, perché ci sono tanti casi di mancata accettazione da parte dei genitori”.