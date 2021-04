Luiz Felipe corre verso il rientro: c’è una possibile data

ROMA - Si allena a testa bassa con gli scarpini e il pallone, Luiz Felipe. È fuori da gennaio dopo l’operazione alla caviglia, ora punta il rientro per aiutare la Lazio nel rush finale, quello decisivo per cercare di tornare in Champions League. Deve recuperare la condizione atletica migliore e non solo: nelle prime partitelle dovrà anche superare il timore dei contrasti. Passo dopo passo, sguardo proiettato in avanti e ad una possibile data di rientro in campo. Difficile vederlo convocato per Benevento e Napoli, forse con il Milan potrebbe farcela. Mancano dieci giorni alla sfida ai rossoneri. Un azzardo? Si vedrà. Inzaghi spera di riaverlo con il Genoa (2 maggio) o per la Fiorentina la domenica successiva. Veri test per giocare con Luiz Felipe al derby con la Roma del 15 o 16 maggio.