Napoli-Lazio, per Reina gara speciale

NAPOLI - Per Pepe Reina è un po’ come tornare a casa. Affronterà il Napoli, il suo passato, con la maglia della Lazio in una partita importantissima in chiave quarto posto. Per la prima volta, da titolare, sfiderà gli azzurri al Maradona. Da calciatore del Milan gli era già successo, senza però scendere in campo.