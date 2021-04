Lazio, ora il Genoa: Acerbi non ci sarà

Lazio, i pensieri di Inzaghi per la difesa

Senza Acerbi, chiaro, la difesa perde il suo uomo più importante. Inzaghi avrà meno di una settimana per studiare il reparto al netto dell’assenza del suo leader. Le alternative non sono molte: sperano Patric, Hoedt e Musacchio. L’olandese è quello che per attitudine si posizionerebbe meglio da centrale. Non gioca da titolare dal 6 marzo scorso nel match con la Juve. Poi tutte panchine, appena 2’ contro il Benevento. Luiz Felipe ancora out, in infermeria anche Caicedo ed Escalante. Il primo soffre di fascite plantare e proverà il recupero per domenica. Il secondo ha un infortunio muscolare.