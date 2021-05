Luiz Felipe, ecco il rientro: punta il derby

ROMA - Per la Lazio ecco l’acquisto di maggio: Luiz Felipe. Il difensore brasiliano, fuori per un infortunio alla caviglia dal 15 gennaio scorso, ha concluso il suo recupero. Rientro in gruppo, prima convocazione vicina. Proverà ad essere in panchina sabato a Firenze contro la Fiorentina. Un rientro fondamentale per una squadra pronta a giocarsi il tutto per tutto in questo finale di stagione sognando la Champions League.