Lazio, testa alla Fiorentina: Luiz Felipe recuperato

Inzaghi, prime prove con la sua Lazio

Sabato la sfida alla Fiorentina, sarà un’altra finale da non perdere per puntare al quarto posto. Gestione per Milinkovic, ancora a riposo. Caicedo si allena a parte per via della fascite plantare. Rientro vicino per Escalante: differenziato per smaltire del tutto l’infortunio muscolare e provare a rientrare nei prossimi giorni. Fares squalificato, Acerbi rientra dal turno di stop. Marusic dovrebbe essere confermato in difesa, Lulic sulla fascia sinistra. In avanti si preparano già Immobile con Correa, la coppia del gol che tanto sta facendo bene in questa parte di stagione.