Lazio, con la Fiorentina gara verità. E quel precedente…

ROMA - Altra gara verità per la Lazio. Ormai la trama è sempre la stessa: vincere ogni partita per provare ad arrivare quarti. La missione biancoceleste è iniziata, con la Fiorentina si cercano altri tre punti. Una sfida mica facile, con i viola alle prese con la salvezza. Saranno le motivazioni a fare la differenza. Ed ecco che Inzaghi potrebbe fare breccia nella testa dei suoi ricordando il precedente a Firenze dello scorso anno. Siamo al 27 ottobre 2019: la Lazio vince 2-1 in rimonta grazie al gol di Immobile, il decimo stagionale, all’89’. In quell’attimo qualcosa è scattato.