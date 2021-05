Lazio, incontro con il Cagliari: piacciono Nandez e Cragno

ROMA - Una chiacchierata, un colloquio esplorativo per capire le possibilità di un doppio affare. Segnalato un incontro tra Tare e il ds del Cagliari, Capozucca. Alla Lazio, secondo alcune indiscrezioni, piacciono Naithan Nandez e Alessio Cragno. Il centrocampista, 25 anni, era già entrato in orbita biancoceleste nel 2019, prima del suo passaggio dal Boca Juniors alla Sardegna. Potrebbe trattarsi di un prossimo obiettivo vista la necessità, in casa Lazio, di intervenire a centrocampo in vista della stagione futura. Cursore di qualità, forza fisica, inserimento. Un moto perpetuo che potrebbe andare a sostituire Marco Parolo, possibile partente con il contratto in scadenza. Situazione portieri: Cragno, 26 anni, è un investimento a lunga durata. Ad oggi è uno dei migliori della Serie A. Reina resterà, Strakosha, in scadenza nel 2022, potrebbe andare via.

Lazio, come sarà il mercato

Due nomi del Cagliari in lista. Altri piani, in attesa della chiusura del campionato, sono ancora segreti. Sarà un mercato sicuramente difficile senza Champions. Si vedrà dal 23 maggio in poi. A giugno si sistemeranno i bilanci, si cercheranno di realizzare plusvalenze e di operare con gli scambi. La Lazio dovrà lavorare soprattutto in uscita per piazzare i prestiti che rientreranno alla base come Vavro, Jony e Adekanye. E poi a Salerno ci sono tanti giovani in prestito che potrebbero avere mercato: André Anderson, Kiyine, Lombardi, Gondo, Cicerelli e Tiago Casasola. Senza dimenticare Durmisi: Lotito per lui ha speso 7,5 milioni di euro. L'esterno non è riuscito ad imporsi nemmeno in Serie B.